https://static.news.ru/photo/682f3fc4-2e2c-11ea-adbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Faisal Khan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство подразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные воинские формирования Ирана) подтвердило гибель четырёх старших офицеров в аэропорту Багдада.

Как сообщает Al Arabiya, речь идёт о высокопоставленных военных, сопровождавших главу «Кудс» Касема Сулеймани. Это бригадный генерал Хосейн Джаафари Ния, полковник Шаруд Мозаффари Ния, майор Хади Тареми и капитан Вахид Заманиан.

Как ранее писал NEWS.ru, при авиаударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт ликвидация высокопоставленных военных. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США было рекомендовано срочно покинуть Ирак.