Руководство подразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные воинские формирования Ирана) подтвердило гибель четырёх старших офицеров в аэропорту Багдада.
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Как ранее писал NEWS.ru, при авиаударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани и замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Руководство Вооружённых сил Ирана предупредило о серьёзных последствиях, которые повлечёт ликвидация высокопоставленных военных. Американская армия была приведена в состояние повышенной боевой готовности, а гражданам США было рекомендовано срочно покинуть Ирак.
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