Крым предъявит Украине иски за организацию блокад полуострова

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Крым планирует предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова. Об этом заявил глава комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы регионального парламента по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, слова которого приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что самыми масштабными по сумме ущерба будут иски по водной и энергетической блокадам. Первый иск может быть подан уже осенью. Основа претензии по водной блокаде уже сформирована.

Сейчас идёт документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки, — сказал Трофимов.

Он добавил, что по предварительным данным, сумма ущерба, нанесённая водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

Крым был обеспечен пресной водой благодаря Северо-Крымскому каналу, который шёл от Днепра. Эти поставки покрывали 85% потребностей жителей региона. Всё изменилось после присоединения полуострова к России. Тогда Украина перестала обеспечивать регион водой.

Местные жители вынуждены использовать воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, а в некоторых регионах вводился режим экономии воды. В 2021 году начал работу Бельбекский водозабор, благодаря которому Севастополь получил более 1 млн кубометров воды.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из-за обильных дождей и бурения новых скважин полуострову больше не грозит дефицит питьевой воды.