Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост главы Южной Осетии

Алан Гаглоев / Фото Наталья Айриян/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил Алана Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии. Российский лидер выразил надежду на упрочение отношений между двумя странами. Путин также подчеркнул, что РФ продолжит оказывать поддержку «южноосетинским друзьям» в сфере безопасности и экономики.

Рассчитываю, что Ваша деятельность на этом высоком посту будет способствовать дальнейшему упрочнению отношений между нашими странами, основанных на принципах союзничества и стратегического партнёрства, — заявил Путин.

8 мая в Южной Осетии прошёл второй тур выборов президента, они признаны состоявшимися. На высший государственный пост республики претендовали действующий президент Анатолий Бибилов и Гаглоев. Явка избирателей во втором туре выборов президента Южной Осетии составила 68,2%. Бибилов признал своё поражение во втором туре президентской гонки.

В 1997 году Гаглоев поступил в Юго-Осетинский государственный университет имени Александра Тибилова на экономический факультет. Спустя пять лет он прошёл курсы повышения квалификации во Владикавказе в рамках Президентской программы подготовки кадров в РФ. Политическая карьера Гаглоева началась в 2002 году, когда его взяли на работу в Министерство экономического развития Южной Осетии. Чуть позже, в 2004 году он поступил на службу в осетинский Комитет государственной безопасности.