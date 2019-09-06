https://static.news.ru/photo/d2e27232-d0f8-11e9-874f-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские политики всё чаще стали игнорировать интересы некоторых регионов страны. Это является их главной ошибкой, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, бывший президент Украины Пётр Порошенко пытался распространить стратегические интересы одного региона на всю страну, что было неверным решением.

Порошенко хотел интересы, стратегические цели одного региона распространить на всю Украину. Или востока на всю Украину, или запада на всю Украину — это не получится, — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

По мнению экс-президента, при принятии законов киевским властям нужно прислушиваться к гражданам и соблюдать их интересы.

Ранее Кравчук заявил, что Порошенко погубили стремление к богатству и карьеризм. По его словам, бывший президент не занимался управлением страной, а укреплял свою бизнес-империю.

Первый президент также предостерёг действующего главу Украины Владимира Зеленского от повтора ошибок своего предшественника. Кравчук утверждал, что Порошенко неправильно выстраивал кадровую систему, «где всё решали близкие ему люди».