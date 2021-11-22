Кот запрыгнул на стол во время эфира в Грузии

В эфире грузинского телеканала «Кавкасия» ведущий Давид Акубардия и приглашённый политик Гедеван Попхадзе обсуждали политическую ситуацию в стране. Вдруг во время беседы на стол запрыгнул кот, который отвлёк их от дискуссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведущему пришлось сменить тему разговора, а Попхадзе улыбнулся и даже погладил кота. Акубардия сказал, что его зовут Кацуба в честь известного грузинского князя, военного деятеля первой половины XX века Кайхосро Чолокашвили. Он несколько раз попросил кота слезть со стола, но тот не реагировал. Тогда ведущий попросил помощи у ассистентки.

После небольшой паузы передача продолжилась в обычном режиме. Это видео распространили в социальных сетях, и скоро кот Кацуба станет известен во всём мире.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева в эфире шоу «Жить здорово!» на Первом канале выдала очередной незабываемый перл. Теледоктор поставила «диагноз» одному из гостей по перевёрнутому глюкометру.

Показатели прибора по измерению уровня глюкозы в крови оказались в норме. Но Малышева, глядя на перевёрнутый вверх ногами прибор, сделала вывод о «плачевном» состоянии пациента и выдала ему кучу предписаний.