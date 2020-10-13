Косачёв отверг обвинения Норвегии в адрес РФ по кибератакам

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Норвежские обвинения России в кибератаке на парламент старны в августе 2020 года бездоказательны. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Как всегда, предъявлены обвинения без утруждения себя доказательствами, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Осло также не предложило обсудить этот инцидент на уровне экспертов. Он напомнил, что позже по навету сотрудника норвежского парламента был безосновательно на месяц задержан сотрудник аппарата Совета Федерации. Полиция не смогла доказать его вины, но перед ним даже не извинились, отметил сенатор.

Как писал NEWS.ru, в августе неизвестные хакеры смогли получить доступ к личным данным ряда норвежских парламентариев и сотрудников законодательного органа.

В основном атака затронула рабочие электронные почты нескольких законодателей.