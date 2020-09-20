Косачев считает подход США к СНВ попыткой надавить на Россию

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев усомнился в желании Вашингтона продлит договор СНВ-3. По его мнению, США оказывает давление на Россию.

Ранее сообщалось, что США готовы продлить договор по СНВ, если к февралю стороны согласуют «меморандум по контролю над вооружениями». По мнению Косачева, это предложение нужно согласовывать экспертам, сообщает РИА Новости.

Настораживает ультимативность некоторых подходов — «либо как говорим мы, либо никак». Это вряд ли самый короткий путь к достижению искомого результата, либо искомый результат для американцев заключается не в том, чтобы достичь устойчивых и взаимоприемлемых договорённостей, — заявил Косачев.

Примером саботирования американцами обязательств по соглашениям является Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Под его действие подпадали ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней (от 1000 до 5500 км) дальности наземного базирования. В последние годы Соединённые Штаты и РФ неоднократно обвиняли друг друга в неисполнении соглашения. В конечном итоге президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ДРСМД. Вслед за этим закон о приостановлении действия договора подписал глава России Владимир Путин. 2 августа 2019 года по инициативе США соглашение расторгли.

В июле 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона обеспокоена тем, что США уже два года не могут подтвердить тезис о недопустимости ядерного конфликта. Он добавил, что Соединённые Штаты хотят вернуть себе глобальное доминирование, писал NEWS.ru.