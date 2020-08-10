Корреспондент «Россия сегодня» пропал в Минске

https://static.news.ru/photo/d8638bf2-db46-11ea-8e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фотокор МИА «Россия сегодня» Илья Питалёв, находящийся в эти дни в Минске, перестал выходить на связь. С ним не могут связаться уже более пяти часов.

О случившемся сообщает РИА Новости со ссылкой на фотослужбу медиагруппы.

Последний контакт с ним был около 17:40, он собирался идти к стеле на проспекте Победителей, — приводит цитату службы издание.

Накануне журналисты обратились к белорусским властям с требованием немедленного освобождения своих коллег, задержанных во время выполнения ими редакционных заданий. По их словам, применение силы к журналистам, а также отсутствие информации об их нахождении и состоянии вызывает возмущение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что белорусские правоохранители продолжают жёстко пресекать любые попытки дестабилизации, связанные с гражданскими акциями по следам прошедших 9 августа президентских выборов. Вечером 10 августа оппозиция снова вышла на улицы. А на 11 августа противники главы государства анонсировали начало всеобщей забастовки.