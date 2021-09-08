Коровы на деревьях и плавающие гробы: ураган «Ида» глазами свидетеля

«Ида» стала в каком-то смысле первым рукотворным ураганом — следствием глобальных климатических изменений, вызванных антропогенной деятельностью.

О том, что ураган «Ида» может быть делом рук человеческих, в среду заявил президент США Джо Байден, встречаясь с главами муниципалитетов штата Нью-Джерси. Штат, вместе с расположенным через реку Нью-Йорком, «Ида» затопила самым сильным за историю метеонаблюдений ливнем. Аномальный дождь в Нью-Йорке унес жизни 22-х человек.

Десятилетиями ученые предупреждали о том, что экстремальные погодные условия станут еще более экстремальными, что изменение климата уже здесь, и мы переживаем его сейчас. У нас больше нет времени, — заявил президент США.

Выступление Байдена было пронизано пессимистическим духом: «лучше не станет», предупредил он.

Байден совершает поездку по штатам, сильнее всего пострадавшим от «Иды». Ураган обрушился на южные штаты 29 августа, скорость ветра достигала 240 км в час. Погибло не менее 64 человек.

Джо Байден Bruce Cotler/Global Look Press

Основной удар пришелся на штаты Луизиана и Миссисипи, где «Ида» еще не потеряла первоначальной силы. NEWS.ru связался с жительницей штата Миссисипи Наталией Вильямс, которая переживает уже не первое стихийное бедствие.

Я впервые «познакомилась» с таким явлением, как тропические ураганы, 16 лет назад, во время урагана «Катрина». Но тогда его эпицентр прошел восточнее, над Новым Орлеаном. Сейчас же досталось и нашим луизианским соседям, и нам в Миссисипи, — сказала Вильямс.

— Второй раз было уже не так страшно, как в первый, или к этому нельзя привыкнуть?

— Я живу в городе Джексон, и нам в каком-то смысле повезло с географией. Хотя мы и оказались в «красной зоне» во время «Иды», наш дом расположен на возвышенности, поэтому мы в самом буквальном смысле слова вышли сухими из воды. От нас до Нового Орлеана часа три по шоссе, и для урагана это расстояние совсем крошечное. И с наших высот мы наблюдали за окрестностями, которым повезло меньше. Ведь Новый Орлеан расположен ниже уровня моря, его от океана отделяют насыпи.

— «Повезло меньше» — это еще мягко сказано…

— Ну да. Люди десятками перебирались из низинных районов на нашу сторону, искали временное жильё в мотелях или частных домах, и они до сих пор тусуются по улицам косяками. Здесь всё забито машинами с луизианскими номерами. Там до сих пор всё оцеплено — оттуда выпускают, туда не впускают. К тому же беда одна не ходит — уже после того, как «Ида» ушла на север, рядом с нами прорвало дамбу гидроэлектростанции. И то, что не смогла затопить «Ида», затопили воды водохранилища. Мало того, что потоком воды смыло в Миссисипи целые кварталы, так несколько округов осталось без электричества. Мы с мужем несколько дней выживали на бензогенераторе. Правда, когда была «Катрина», блэкаут длился девять дней, так что сейчас мы еще легко отделались.

USCG Heartland/Global Look Press

— То есть все те ужасы, которые показывали по телевизору, лично вас с мужем миновали?

— Да, кроме чисто бытовых неудобств от неработающих холодильников и кондиционеров, мы в самом деле не особо пострадали. Ну, пожили три дня в нашем жестяном домике при повышенной влажности и 90-градусной жаре (по Фаренгейту; по Цельсию это +30 градусов — прим. NEWS.ru), как в духовке, а так, вроде, целы-невредимы. Мы с мужем раз в году можем себе позволить съездить на машине на Мексиканский залив, это 200 км от нас. И в ходе этой поездки своими глазами увидели, что «Ида» натворила. Например, видели, как фермер снимал с высокого дерева корову. Как она там оказалась — ума не приложу. Очевидно, ветер был такой силы, что забросил бедную скотинку на дерево… Видели еще размытое кладбище с плавающими по воде гробами. Само побережье, там, где еще не успели бульдозерами расчистить, покрыто многометровым слоем нечистот, которые тоже всплыли, когда затопило канализационные стоки.

mpi34 via www.imago-images.de /Global Look Press

— Вы видели фермера, который снимал с дерева корову. А как пережили стихию владельцы целых стад домашнего скота? Или владельцы каких-нибудь салонов автомобилей, которые оказались под водой?

— Я думаю, их имущество, и живое, и неживое, застраховано, так что в финансовом смысле они не особенно пострадают. А вот продавцы подержанных авто могут оказаться в серьезном убытке, потому что никто не станет покупать машины-утопленники, а такими по сути оказались все автомобили в городах Луизианы.

Из относительно позитивных последствий урагана можно назвать разве некоторое подорожание нефти в среду до 68,50 доллара за баррель с поставками в октябре, так как «Ида» остановила работу 90 процентов нефтяных месторождений в США. Из-за этого на сегодня спрос на нефть превышает предложение на 1,7 млн баррелей в сутки.