Коронавирусом в мире заразились более 60 млн человек

https://static.news.ru/photo/e5e2ab02-2f4f-11eb-93d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В мире зафиксировано более 60 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Сейчас число заболевших составляет 60 037 735 человек, скончались 1 414 513 инфицированных, излечились 38 442 797.

Первое место в мире по числу заболевших по-прежнему занимают США. За всё время пандемии там было выявлено 12 642 245 случаев, болезнь не смог победить 260 591 человек, излечились 4 696 644.

На втором месте находится Индия. В этой стране заболели 9 222 216 человек, умерли 134 669 пациентов, излечился 8 642 771 человек. На третьем месте находится Бразилия, где 6 118 708 инфицированы коронавирусом, победили болезнь 5 509 645, скончались 170 115.

Как писал NEWS.ru, учёные научного центра имени М. П. Чумакова обнаружили изменения в штаммах коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с весенними анализами. Их накапливание может привести к изменению биологических свойств вируса. В таком случае специалистам придётся проводить дополнительное исследование, чтобы понять, может ли сформированный весной иммунный ответ воздействовать на осенние штаммы вируса.