Учёные зафиксировали изменения в штаммах коронавируса

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Специалисты обнаружили изменения в штаммах коронавируса SARS-CoV-2 по сравнению с весенними анализами. Впоследствии это может потребовать обновления вакцин против инфекции.

Проводился анализ штаммов SARS-CoV-2, выделенных в период весенней волны, и в сравнении со структурой штаммов, которые были выделены сейчас, в осенний подъем заболеваемости, некоторые изменения в структуре выявлены. Но это именно некоторые изменения, насколько это связано с изменением свойств вируса, пока говорить преждевременно, — рассказал в эфире телеканала «Россия 24» заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени М. П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

При этом он подчеркнул, что накапливание изменений приведёт к изменению биологических свойств вируса. В таком случае потребуется дополнительное исследование, сможет ли иммунный ответ, сформированный ранее, нейтрализовать штаммы, которые выделяются осенью.

Как сообщал NEWS.ru, Игнатьев также рассказал, почему от коронавирусной инфекции придётся прививаться каждый год, как и при гриппе. Вирусолог отметил, что при изменении штамма COVID-19 разработчики вакцины центра имени Чумакова смогут сменить его при производстве препарата на более актуальный.