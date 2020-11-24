Вирусолог объяснил, почему от коронавируса придётся прививаться ежегодно

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Коронавирус, вероятнее всего, станет сезонным заболеванием. От него придётся прививаться ежегодно. Так считает заведующий отделом общей вирусологии научного центра имени М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев.

Если вирус будет изменяться, а скорее всего он будет изменяться, если дальше это изменение продолжится, то вполне вероятно, что мы столкнемся с коронавирусом в той же ситуации, как мы сталкиваемся с гриппом, — цитирует Игнатьева «Интерфакс».

Именно поэтому людям придётся прививаться ежегодно, так же как и при гриппе. Эксперт добавил, что весенние изоляты COVID-19 отличаются от выделенных в зимний период.

Игнатьев отметил, что при изменении штамма вируса разработчики вакцины центра имени Чумакова смогут сменить его при производстве препарата на более актуальный.

Третья по счёту российская вакцина от коронавируса разрабатывается центром имени Чумакова. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что она может быть зарегистрирована в декабре, вакцинация этим препаратом должна начаться в 2021 году.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что направленные на сдерживание коронавируса меры будут действовать по меньшей мере до весны 2021 года. Она добавила, что остаток 2020 года придётся провести без поездок в дальние страны.