Попова: меры профилактики COVID-19 будут актуальны как минимум до весны

https://static.news.ru/photo/36620e64-2e43-11eb-86ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Действующие меры и правила, направленные на сдерживание распространения коронавируса в России, будут действовать по меньшей мере до весны 2021 года, считает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Новая нормальность. Так мы будем жить ещё какое-то время. Скорее всего, мы будем должны беречься так же до тёплой весны, — приводит слова Поповой ТАСС.

Она добавила, что остаток 2020 года, скорее всего, придётся провести без поездок в дальние страны.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению Поповой, в организме человека антитела после успешного лечения от коронавируса или вакцинации не могут полностью исчезнуть, но может снизиться их уровень.

Также она отмечала, что ни одна вакцина в мире не защитит от заболевания коронавирусом, но прививка помогает не допустить тяжёлой формы заболевания.

В России за последние сутки было зарегистрировано 24 326 новых случаев заражения COVID-19. Вылечились от коронавируса 23 226 пациентов.