За сутки в России от коронавируса выздоровели 23 226 человек

https://static.news.ru/photo/bf2c0c28-2e29-11eb-8f30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки выздоровели 23 226 жителей РФ, у которых ранее был подтверждён коронавирус. Всего за время пандемии от COVID-19 вылечился 1 634 671 человек.

По состоянию на 24 ноября от коронавируса в России вылечился 1 634 671 человек (+23 226 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число выздоровевших от COVID-19 за последние 24 часа зафиксировано в Москве (5601), Санкт-Петербурге (1628) и Нижегородской области (890).

За время пандемии коронавирус был выявлен у 2 138 828 жителей РФ (+24 326 за сутки), от инфекции скончался 37 031 человек (+491 за сутки).

Как писал NEWS.ru, ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории России в данный момент усложняется. С таким заявлением 24 ноября выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, уровень распространения коронавируса в РФ резко вырос с 1 октября. С указанной даты по текущий момент суточный показатель прироста увеличился в 2,8 раза, а именно — с 6,1 до 17,1 на 100 тысяч населения. Кроме того, Голикова сказала, что в 23 субъектах РФ заболеваемость превышает средний уровень по стране.