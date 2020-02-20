https://static.news.ru/photo/32436b34-53ce-11ea-830a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Gang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Медицинский эксперт из Китая Ван Чэн высказал мнение о том, как будет развиваться коронавирус.

По его мнению, COVID-19 со временем может стать привычной болезнью, превратиться в обычный грипп. Ван Чэн напомнил, что во время вспышки атипичной пневмонии в Китае в 2003 году вирус характеризовался значительной контагиозностью и передавался от человека к человеку. Позже этот вирус исчез так же стремительно, как и появился. Он подчеркнул, что это подтверждает то, что вирус не может выжить и распространяться среди людей, если приводит к скорой смерти своего носителя.

Эксперт считает, что коронавирус может развиваться схожим образом, но нельзя исключать, что он приобретёт иную форму и просуществует на протяжении долгого времени. Медик подчеркнул, что необходимо продолжать изучение биологических свойств COVID-19, чтобы осуществлять лечение болезни более эффективно, сообщает ТАСС.

NEWS.ru сообщал, что китайские медики диагностировали COVID-19 у 29 иностранных граждан в КНР. Среди них нет россиян. Власти передали эту информацию посольствам и консульствам соответствующих стран.

Неизвестная пневмония была выявлена в Китае в конце декабря 2019 года. К 20 февраля известно о 75 тысячах случаев заражения по всему миру, большая часть пациентов находится в Китае. По данным ВОЗ, за последние сутки инфекция была диагностирована у 1872 человек. Умерли за всё время более двух тысяч инфицированных.