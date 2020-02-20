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Мэр южнокорейского города Тэгу Квон Ен Чжин призвал горожан не покидать дома, чтобы сдержать распространение коронавируса нового типа COVID-19. Тэгу расположен в 300 километрах к юго-востоку от Сеула, в нём живёт 2,5 млн человек.

В этом городе, а также в близлежащих населённых пунктах за сутки выявили 35 новых случаев заражения. Квон Ен Чжин также обратился к руководству страны за срочной помощью в связи со...