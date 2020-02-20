Китайские медики диагностировали инфицирование коронавирусом нового типа у 29 иностранных граждан в КНР. Россиян среди них нет.
Мы передавали эту информацию посольствам и консульствам соответствующих стран, — заявил в ходе пресс-конференции замначальника секретариата Госсовета КНР Дин Сянъян, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. К 20 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек по всему миру. По данным ВОЗ, за последние сутки инфекцию диагностировали у 1872 человек. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч инфицированных. По информации на 19 февраля, выздоровели 9128 человек в китайской провинции Хубэй и 14 352 — в мире.
В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни, писал NEWS.ru.
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