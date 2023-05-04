Коронация в изоляции. Ни Байден, ни Си Цзиньпин не уважат Карла III Коронация Карла III состоится без мировых лидеров

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

События вокруг восшествия на престол очередного монарха из династии Виндзоров, засидевшегося в принцах Карла III, как считают многие наблюдатели, не предвещают ничего хорошего старой доброй Англии. Начиная со странного выбора имени новым монархом, которое прямо перекликается с судьбами двух в общем неудачников на британском престоле, один из которых был просто обезглавлен.

Вот и на этот раз многое не срастается с особым торжеством момента, учитывая, что подобных церемоний в Лондоне не видели целых 70 лет. Однако мало того, что объявленная роскошь грядущего мероприятия, оцениваемого до 100 миллионов фунтов, слабо гармонирует с известными экономическими трудностями, которые Британия переживает вместе со всей увлекшейся антироссийскими санкциями Европой: скачок инфляции, невиданной с начала 80-х годов прошлого века, рост стоимости ЖКХ, частичная деиндустриализация. Так еще и коронация, которая могла бы быть точкой политической «сборки» лидеров современного мира, обещает обернуться внушительным внешнеполитическим скандалом. Притом что изначально в Лондоне ожидали весь мировой политический бомонд, что должно было символизировать немеркнущий британский мировой авторитет.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Камень судьбы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне после его прибытия из Шотландии вместе с коронационным креслом в готовности к коронации короля Карла III

Первым отказался почтить церемонию своим заметным присутствием президент Соединенных Штатов, который нынче занят подготовкой своего переизбрания. Да, Джо Байден любит подчеркивать свое ирландское происхождение. В этом смысле он стал полным духовным наследником своей матушки, которая как-то отказалась лечь в гостинице в кровать, на которой прежде спали англичане. Вот и на этот раз Байден, сославшись на возраст, отказался прибыть на коронацию Карла III, но самым издевательским образом посетил с многодневным визитом родину своих предков — Ирландию. Но ирландская спесь здесь ни при чем. Фактически тем самым Байден выразил неудовольствие заокеанского «глубинного государства» попытками Лондона вести местами собственную, не согласованную со старшим партнером геополитическую игру.

Дальше больше. Выяснилось, что у китайского лидера Си Цзиньпина также нет времени отправляться на торжество к «дальних варварам», как выражались еще императоры средневекового Китая. А потому в Лондон, как было объявлено заранее, от Китая на коронацию будет командирован Хань Чжэн. С одной стороны, это влиятельнейший сановник, заместитель председателя КНР, член постоянного комитета политбюро КПК. То есть его ранг соответствует уровню британского торжества и как бы свидетельствует об уважении Пекина. Но есть один пикантный момент.

Фото: Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press Си Цзиньпин пожимает руку новоизбранному вице-президенту Китая Хань Чжэну на третьем пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей

Как раз Хань Чжэн является автором закона о национальной безопасности Гонконга, на основе которого были созданы жесткие силовые структуры для поддержания там правопорядка и установлены большие тюремные срока за нарушения такого порядка.

Понятно, не надо быть семи пядей в лбу, чтобы понять смысл прибытия в торжествующий Лондон именно такого политика. Пекин откровенно троллит Лондон. И в этом две ведущие мировые державы оказались удивительно солидарны. Нашли-таки точку взаимопонимания.

И на таком фоне сообщения о неких экстремистах, которые собираются пугать лошадей королевской кареты, выглядят просто невинными шалунами.

К слову, понятно, что Владимира Путина просто не пригласили на церемонию. Так что ни одного лидера реально великих держав на коронации не будет. Какой афронт!