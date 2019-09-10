https://static.news.ru/photo/c2eb88da-d3ac-11e9-b661-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Хайя Фото: George Cracknell Wright/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Серьёзные перемены наметились в жизни сбежавшей жены дубайского шейха Мохаммеда. Принцесса Хайя получила должность в посольстве Иордании в Лондоне, благодаря чему теперь защищена от принудительного возвращения к супругу-тирану.

Указ о назначении Хайи подписал король Иордании Абдалла II, который является её родным братом, однако это решение ещё должен одобрить британский МИД.

Его Величество король Абдалла II назначает свою сводную сестру принцессу Хайю бинт аль-Хусейн дипломатом в посольстве Иордании в Великобритании, — говорится в сообщении Arabian Royal Agency в Facebook.

По некоторым данным, решение о назначении Хайи было подписано ещё 2 сентября, однако вступило в силу только на днях. Благодаря должности принцесса и её дети получили дипломатическую неприкосновенность.

Жена шейха Мохаммеда аль-Мактума сбежала от мужа в Европу вместе с семилетним сыном и 11-летней дочерью. На отчаянный шаг принцессу толкнула раскрывшаяся правда о её супруге. Хайя узнала обо всех издевательствах, которым подверглась дочь шейха. Испугавшись за себя и своих детей, она решилась во что бы то ни стало покинуть страну.

Ранее News.ru писал, что принцесса Хайя обратилась в Высокий суд Лондона с просьбой защитить одного из её детей. Речь идёт о её дочери, которую могут заставить принудительно вступить в брак.