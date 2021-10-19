«Корабли-призраки» всплыли в Японии из-за извержения вулкана

На японском острове Иводзима в результате сейсмической активности в районе вулкана Сурибачи со дна моря подняла «корабли-призраки» времён Второй мировой войны, сообщает The Daily Mail. Отмечается, что всего на поверхности оказалось 24 японских корабля.

Речь идёт о судах, которые были захвачены американскими войсками во время битвы за Иводзиму. Позже они были перемещены в западную часть острова для формирования порта, поскольку в то время там не было таких сооружений. Судна использовали в качестве волнорезов.

На опубликованных в СМИ фото можно увидеть части их корпусов, которые лежат на вулканическом пепле.

Битва за Иводзиму была единственной сухопутной операцией японской армии, в результате которой она понесла меньше потерь, чем американская. Японии удалось соорудить на острове мощную линию обороны и отбивать атаки американцев.

Ранее сообщалось, что вулкан Крымский на Камчатке выбросил огромное облако пепла и газа в атмосферу. Местным управлением МЧС стихии был присвоен «оранжевый» код — угроза для авиации. Спасатели заявили, что местному населению ничего не угрожает. Воздушное сообщение не прерывалось, в зоне активности вулкана не было воздушных путей.