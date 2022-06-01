Корабль «Прогресс МС-18» отправился в свободное плавание Корабль «Прогресс МС-18» успешно завершил миссию и отстыковался от МКС

«Прогресс МС-18» / Фото Космонавт Пётр Дубров/Роскосмос

Орбитальная миссия грузового корабля «Прогресс МС-18», которая продлилась 216 дней, подошла к концу, сообщается на сайте Роскосмоса. 1 июня в 11:02 мск он отстыковался от модуля «Звезда» Международной космической станции (МКС). В свой последний полет он забрал порядка 1,3 тонны мусора и отработавшего ресурс оборудования. Через некоторое время аппарат разрушится в плотных слоях атмосферы, а несгораемые обломки, по расчетам, упадут в акваторию Тихого океана.

Специалисты Центра управления полетами ЦНИИмаш прогнозируют, что в 14:51:10 мск несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана, в 2700 км от города Веллингтон и 7250 км от города Сантьяго, — говорится в сообщении ведомства.

3 июня на место «Прогресса МС-18» прибудет новый грузовой корабль — «Прогресс МС-20» с 2,5 тонны полезного груза для экипажа экспедиции МКС-67, сообщают в корпорации.

Ранее стало известно, что объем финансирования новой спутниковой системы «Сфера» обойдется Роскосмосу в 180 млрд рублей. В состав данного проекта входят десять спутниковых группировок, из них пять отвечают за связь, а другие пять — за систему наблюдения.