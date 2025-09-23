Корабль-призрак без капитана нашли в океане Пустую парусную лодку без владельца на борту нашли в Австралии

Пустая парусная лодка была обнаружена на мелководье у побережья австралийского города Куктаун. Судно принадлежало 62-летнему Хартвеллу Шампаню, который отправился в одиночное плавание из Вануату в Австралию, пишет abc.net.au.

Лодка была найдена 13 сентября, спустя 10 дней после того, как Шампань вышел в море. Родственники пропавшего сообщили, что он поддерживал с ними связь, пока была возможность. Последняя запись на борту судна датирована 10 сентября, после чего мужчина бесследно исчез.

Полиция проводит расследование обстоятельств исчезновения владельца судна. Сообщается, что мужчину не будут искать в воде: слишком большая территория поисков.

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, включая возможный шторм. Для установления истинных обстоятельств инцидента будут изучены электронные устройства, обнаруженные на борту лодки. Также полиция разыскивает моряков, которые могли видеть Шампаня в океане.

