Контрразведка Великобритании включила Россию в число угроз для страны

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Новый глава британской службы контрразведки Ми-5 Кен Маккаллум назвал Россию среди враждебных Великобритании государств. Об этом он заявил во время своего первого публичного выступления.

В 2020 году одна из самых больших проблем для Ми-5 и для правительства — различные угрозы национальной безопасности со стороны российских, китайских, иранских игроков и игроков из других стран, — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Маккалум заявил, что его ведомство противостоит не только террористическим угрозам, но и деятельности враждебных государств. Среди прочих угроз для жителей королевства он назвал убийства «о которых напоминает отравление Алексея Навального». Кроме того, по его мнению, под ударом могут оказаться экономика, научные исследования, инфраструктура, также демократия.

Как писал NEWS.ru, лава Генерального штаба Министерства обороны Вооружённых сил Великобритании сэр Ник Картер заявил, что власти России целенаправленно распространяют ложные сведения о вакцинах от коронавируса, чтобы дестабилизировать другие страны мира.

Картер, в частности, заявил, что эта пропагандистская тактика отражает стратегию «политической войны», «направленную на подрыв единства» на Западе, агрессивно осуществляемую Пекином и Москвой