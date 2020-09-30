Британский генерал обвинил Россию во лжи о вакцинах от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bd1b331a-039e-11eb-ba0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Глава Генерального штаба Министерства обороны Вооружённых сил Великобритании сэр Ник Картер заявил, что власти России целенаправленно распространяют ложные сведения о вакцинах от коронавируса, чтобы дестабилизировать другие страны мира, пишет Guardian.

Картер, в частности, заявил, что эта пропагандистская тактика отражает стратегию «политической войны», «направленную на подрыв единства» на Западе, агрессивно осуществляемую Пекином и Москвой. В своём выступлении в аналитическом центре Policy Exchange высокопоставленный генерал обвинил «автократические режимы» в «манипулировании информацией» с целью использования пандемии Covid-19 для получения стратегической выгоды, пишет Guardian.

Генерал назвал заявления России «дезинформационными нарративами». В качестве примера он привёл «фейк», который был размещён сайтах «пророссийского» самопровозглашённого государства в Луганске на востоке Украины. В том сообщении, по словам генерала, ложно утверждалось, что США проводили испытания вакцины на украинских добровольцах, ряд из которых умерли.

Испытаний так и не было проведено, но вводящая в заблуждение история распространилась на нескольких языках, в том числе в известной австралийской группе противников вакцинации в Facebook, несмотря на многочисленные попытки проверить факты и опровергнуть их, — пишет газета об этом случае.

Картер сказал, что это был пример «цифрового авторитаризма» наряду с «хорошо известными» кибератаками Кремля. Такую же тактику, по его словам, применяет и Китай. Такие страны, как Россия и Китай, утверждает Картер, «рассматривают стратегический контекст как непрерывную борьбу, в которой используются невоенные и военные инструменты, не ограниченные никаким различием между миром и войной», цитирует его слова Guardian.

Как сообщал NEWS.ru, все «фейки» России о вакцине на самом деле разбиваются о строгие факты. Для мирового сообщества уже совершенно очевидно, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» оказалась первой в мире, тогда как западные страны пока не смогли разработать собственную.

30 сентября глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса подали уже более 40 стран мира. При этом интерес к российской вакцине растёт, добавил министр.

Роспатент ранее зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, которую разработал новосибирский центр «Вектор». Клинические исследования препарата завершились 30 сентября. Он получил название «ЭпиВакКорон». В гражданский оборот будут выпущены два его варианта.