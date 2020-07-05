Контр-адмирал рассказал, где Украина развернёт комплексы «Нептун»

https://static.news.ru/photo/e5b4d6e4-be4a-11ea-a480-fa163e074e61_660.jpg ЖК-360МЦ «Нептун» Фото: Адміністрація Президента України/CC BY 4.0/wikimedia.org

Несколько дивизионов противокорабельных комплексов с крылатыми ракетами «Нептун» будут развернуты на Чёрном и Азовском морях. Военно-морские силы (ВМС) Украины рассчитывают получить их на вооружение уже в 2021 году.

Об этом рассказал командующий украинскими ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа. По его словам, на Чёрном море появятся два «Нептуна», на Азовском — один.

Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективно, главная задача сейчас — получить «Нептуны» как можно скорее и грамотно их применять, — цитирует Неижпапу «Газета.ru».

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелёв рассказал о тактическом приёме использования украинской крылатой ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун». По его словам, для разного типа кораблей может применяться от одной до трёх ракет, которые называют «убийцами Крымского моста».