Госдеп США: конфликт в Карабахе не может быть урегулирован силой

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США исходят из того, что силовое урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха невозможно. Вашингтон призвал Баку и Ереван возобновить переговоры с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Такую позицию первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн озвучил на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Мы призываем правительства Армении и Азербайджана возобновить их работу с сопредседателями Минской группы, чтобы достичь долгосрочного и мирного урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Этот спор не может быть разрешён на поле боя, — цитирует Бигэна ТАСС.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что в совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ сказано о необходимости соблюдать режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они также напомнили Армении и Азербайджану о необходимости соблюдать требования международного гуманитарного права по обмену военнопленными и телами погибших.