Компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Американская компания SpaceX запустила ракету-носителя Falcon 9 с очередной группировкой микроспутников Starlink, трансляция опубликована на официальной странице компании в Twitter. Как известно, аппараты оснащены лазерными передатчиками, которые предназначены для связи с другими спутниками для обеспечения доступа в Интернет «в высоких широтах и посреди океана».

Успешный вывод 51 спутника Starlink подтверждён, — сообщается в компании.

Первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

Старт с площадки на базе ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 20:55 по местному времени. Ранее о выводе 51 спутника модификации V1,5 заявил глава компании SpaceX предприниматель Илон Маск.

Ранее стало известно, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX успешно приземлилась на автономную плавучую платформу в Атлантическом океане. Как стало известно, космический корабль доставит на орбиту материалы для научных экспериментов, новое оборудование и свежие фрукты и овощи для экипажа станции.