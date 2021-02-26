Компания Пригожина потроллила ФБР после объявления его в розыск

https://static.news.ru/photo/ddc62456-78bc-11eb-bdb4-96000091f725_660.jpg Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило в розыск бизнесмена Евгения Пригожина — по мнению ведомства, он причастен к возможному вмешательству в президентские выборы в 2016 году. ФБР предложило награду в размере $250 тысяч за информацию, которая может способствовать аресту россиянина, — на это иронически отреагировала пресс-служба принадлежащей ему компании, опубликовав адрес, по которому мужчину можно найти.

Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тысяч за предоставленные сведения, — говорится в сообщении.

These individuals are wanted by #FBI for their alleged involvement in conspiracy to defraud US by impairing, obstructing & defeating the lawful functions of FEC, DOJ & Dept of State. This occurred from early 2014 to February of 2018. https://t.co/cgthtZJh1H pic.twitter.com/Zt8RujODqA — FBI Washington Field (@FBIWFO) February 25, 2021

О включении Пригожина в список разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к вмешательству в выборы, накануне сообщил вашингтонский офис ФБР. Близкий к Кремлю бизнесмен прокомментировал эту информацию, констатировав, что американское общество столкнулось с грузом проблем, причиной которых является разворовывание бюджета олигархами и политиками.

По его словам, Россия уже давно является страшилкой для прикрытия разрыва между государством и народом. Действия американских силовиков в сложившейся ситуации Пригожин охарактеризовал как «ковбойское шоу».

Ранее NEWS.ru писал, что ФБР предложило вознаграждение в сумме до $250 тысяч за информацию о разыскиваемом россиянине Константине Килимнике. Его в ведомстве называют «сотрудником российской разведки».