Компания Activision Blizzard прекратила продажи компьютерных игр в России

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Несколько взрывов прозвучали в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы чёрного дыма. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Взрывы прозвучали около 13:00 по московскому времени, сообщает агентство. На кадрах с места событий, опубликованных РЕН ТВ, видны клубы дыма над городом. Периодически слышны взрывы. 5 марта Министерство обороны Роcсии...