Компания Activision Blizzard прекратила продажи компьютерных игр в России

Американская компания Activision Blizzard остановила продажи игр на территории России. Представители компании приняли данное решение на фоне начала военной спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Activision Blizzard.
Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт. Мы продолжим искать способы поддержать украинский народ, — сказано в обращении компании к пользователям.
Activision Blizzard стала известной благодаря разработке проектов Call of Duty, Hearthstone, Diablo, World Of Warcraft и других.
Ранее стало известно, что из-за военной спецоперации РФ на Украине временно приостановила продажу игр на территории России и Белоруссии польская студия CD Projekt RED. Компания разработала видеоигры Cyberpunk 2077 и «Ведьмак».
К разработчикам присоединилась американская компания Rockstar Games — владелец франшизы Grand Theft Auto. При попытке купить игру от Rockstar Games, у пользователей из России всплывает уведомление о недоступности продукта на территории РФ.