18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Компания Activision Blizzard прекратила продажи компьютерных игр в России

15:31, 05 марта 2022
Компания Activision Blizzard прекратила продажи компьютерных игр в России Фото: Rene Traut/imago stock&people/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Американская компания Activision Blizzard остановила продажи игр на территории России. Представители компании приняли данное решение на фоне начала военной спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Activision Blizzard.

Сегодня мы объявляем, что Activision Blizzard приостанавливает новые продажи наших игр в России, пока продолжается этот конфликт. Мы продолжим искать способы поддержать украинский народ, — сказано в обращении компании к пользователям.

Activision Blizzard стала известной благодаря разработке проектов Call of Duty, Hearthstone, Diablo, World Of Warcraft и других.

Ранее стало известно, что из-за военной спецоперации РФ на Украине временно приостановила продажу игр на территории России и Белоруссии польская студия CD Projekt RED. Компания разработала видеоигры Cyberpunk 2077 и «Ведьмак».

К разработчикам присоединилась американская компания Rockstar Games — владелец франшизы Grand Theft Auto. При попытке купить игру от Rockstar Games, у пользователей из России всплывает уведомление о недоступности продукта на территории РФ.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео