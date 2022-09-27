Комбриг ВСУ Волына заявил о праве Донбасса на самоопределение

Последний командир 36-й бригады украинских войск майор Сергей Волынский с позывным Волына, сдавшийся в плен на мариупольском заводе «Азовсталь», заявил, что у Донбасса есть право на самоопределение. По его словам, у жителей Донбасса своя история и право отстоять свою независимость. Об этом украинский военный рассказал на видеозаписи, записанной в августе 2022 года, сообщает РИА Новости.

Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории, — рассказал Волынский.

Украинские СМИ сообщали, что военный был в числе тех, кого передали Киеву при последнем обмене пленными.

Председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко ранее заявила, что явка на референдуме о вхождении региона в состав России по итогам четырех дней голосования составила 66,43%. Она уточнила, что учитывалась явка за рубежом. По ее словам, в Мелитопольском районе на участки пришли 67,21% жителей.

Она добавила, что в Бердянске проголосовали 64,03% людей, имеющих право голоса, в Бердянском районе — 64,82%, в Васильевском районе — 64,28%, в Мелитополе — 66,39%. Председатель избирательной комиссии отметила, что в Энергодаре приняли участие в референдуме 67,18% жителей.