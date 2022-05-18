Комбат «Востока» сообщил о сдаче в плен 600 военных ВСУ с «Азовстали»

Украинские военные сдались в плен с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе / Фото EPA/ALESSANDRO GUERRA/ТАСС

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский сообщил, что за прошедший вечер в плен сдались около 600 украинских военных, вышедших с «Азовстали» в Мариуполе. Однако он не исключил, что на заводе могут остаться солдаты, готовящие российским военным «сюрпризы».

С наступлением темноты процесс сдачи в плен не приостановили, до двадцати двух противник продолжал выходить с «Азовстали». Через наш участок вышло около шестисот человек, утром пока тишина, — написал Ходаковский в своём Telegram-канале.

Комбат отметил, что процесс выхода «азовцев» и вэсэушников может растянуться. По его мнению, «даже если последний отрапортует, что он последний», российские войска узнают правду, только войдя на «Азовсталь».

Процесс может растянуться, но даже если последний отрапортует, что он последний, — окончательный вердикт вынесет зачистка. Сюрпризы, конечно, ожидаются, — написал Ходаковский.

В Минобороны ранее сообщили, что 16 мая началась массовая сдача в плен бойцов нацполка «Азов» и солдат ВСУ, заблокированных на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В ведомстве подтвердили, что за первые сутки белый флаг подняли 265 украинских военных: 251 боец покинул территорию самостоятельно, остальных вынесли на носилках, поскольку они ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выход солдат — это результат совместной работы ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его речь пропагандой и враньём, подчеркнув, что заявления украинского лидера «шедевральны» и будто созданы юмористической студией «Квартал 95».