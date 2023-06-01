ВСУ стянули свои силы к границе с Россией Марочко: ВСУ стянули свои силы к границе с Белгородской областью

Фото: МО Украины

В ряде населенных пунктов Харьковской области, граничащих с Белгородской, увеличилось число солдат и единиц военной техники ВСУ, сообщил в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он уточнил, что в местных патрулях помимо украинских военных состоят и обычные мирные жители. По его словам, они помогают солдатам «справочной информацией» о лучших дорогах и тропах в регионе.

В населенных пунктах Харьковской области, граничащих с Белгородской областью РФ, увеличивается численность солдат вооруженных формирований Украины. Также отмечен рост числа совместных патрулей, состоящих не только из силовиков, но и мирных граждан, которые под различными предлогами выступают в роли сопровождающих, — сказал Марочко.

Помимо этого, он заявил, что украинское военное командование начало переброску солдат и техники в район Серебрянского лесничества Луганской Народной Республики. Бывший подполковник НМ ЛНР подчеркнул, что бойцов туда отправляют в спешке, поскольку на других направлениях растут потери личного состава ВСУ.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что войска в скором времени перейдут к активным наступательным действиям. При этом Сырский не уточнил, на каком именно участке начнется наступление.

До этого аналогичное заявление было сделано секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексеем Даниловым. По его словам, наступление ВСУ может начаться «завтра, послезавтра или через неделю».

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, в свою очередь, предположил, что в ближайшее время ждать наступления не стоит, поскольку украинская армия к нему не готова. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский ездит по Европе, выпрашивая самолеты и беспилотники для прикрытия наземных войск.