Пушилин сообщил о гибели командира батальона «Спарта» Владимира (Воха) Жоги

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о гибели в Волновахе командира отдельного разведывательного батальона «Спарта» полковника Владимира Жоги. Погибший обеспечивал выход мирных жителей из этого города, заявил Пушилин. Он присвоил Жоге звание Героя Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости.

Сегодня в Волновахе героически погиб командир отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковник Владимир Жога, позывной Воха. Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артёмовичу Жоге звания Героя ДНР — посмертно, — написал Пушилин в своём Telegram-аккаунте.

По словам главы ДНР, бойцы «Спарты» прикрывали эвакуацию гражданских лиц из районов, охваченных боевыми действиями, когда противник вёл огонь.

Владимир Жога — уроженец Донецка 1993 года рождения. С 2014 года принимал участие в конфликте на востоке Украины, а в 2016 году взял на себя командование «Спартой».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.