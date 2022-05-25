Сдавшийся в плен в Мариуполе командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко позвонил жене и рассказал об условиях содержания в плену, которые назвал удовлетворительными. Как сообщает The Guardian, ситуацию также контролируют представители ООН и Международного Красного Креста.
Их кормят, поят. Условия соответствуют требованиям, и за этот короткий период они не подвергались насилию, — рассказала Прокопенко.
Отмечается, что большинство раненых бойцов «Азова» находятся в Оленевке, ещё часть — в больнице города Новоазовск. В Россию при этом не отправлен ни один из пленных.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что пленных «азовцев» будет судить трибунал в республике. Отмечается, что на территории государства действует смертная казнь, которую могут применить в случае, если «азовцам» предъявят обвинение в совершении убийств мирных граждан. В свою очередь заместитель главы МИД России Андрей Руденко допустил возможность обмена пленных с «Азовстали», предположив, что этому будут предшествовать переговоры с Украиной.