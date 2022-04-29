Колониальный паспорт для Зеленского Украинская власть окончательно отрывается от своей страны

Фото president_of_ukraine/flickr.com

Информация о том, что Владимир Зеленский со своей семьей, равно как его ближайшие сподвижники Андрей Ермак и Михаил Подоляк также со своими присными, обзавелись британскими паспортами, понятное дело, носит неофициальный характер. И ясно, почему никто официально подтвердить такую утечку не рискнёт.

Действующая украинская конституция запрещает двойное гражданство. И мы помним, с какими мытарствами сталкивались переехавшие с Украины в Россию наши соотечественники, получившие наши красные паспорта. А всё потому, что для отказа от украинского гражданства, что требовал местный закон, им необходимо было лично подать заявление по месту прошлой прописки. А это для многих было просто небезопасно. Правда, как утверждал классик, есть равные персоны, есть те, кто «равнее». Потому олигарх Игорь Беня Коломойский с издевательской миной утверждал, что это двойное гражданство запрещено, а вот тройное, как у него, допустимо.

Так или иначе, но пополнение числа подданных Её величества Елизаветы II за счёт украинского руководства весьма показательно для понимания сути нынешнего момента уничтожения суверенной Украины. Уже не секрет, что именно британские политические и военные круги играют ныне главную роль в управлении остатками прежней Украины. Массовое переселение в Киев британских специалистов широкого профиля, прежде всего в области шпионажа и организации диверсий, а также даже в сфере личной охраны президента Зеленского, видимо, потребовало того, чтобы на Банковой улице в украинской столице все, включая первых лиц государства, чувствовали бы себя членами закрытого социума, не имеющего ничего общего с остальной страной. А это важнейший психологический момент в выстраивании нынешней западной стратегии жертвования Украиной ради ослабления и отбрасывания России.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон president_of_ukraine/flickr.com

Не исключено, что такая ускоренная британская паспортизация играет немаловажную роль и в выстраивании внутренних политических раскладов. Зеленский с ближайшими подельниками давно числятся за Британией, а вот его оппонент, мэр Киева Виталий Кличко всегда считался протеже самой Ангелы Меркель и немецкого истеблишмента. Лондон подтвердил свой протекторат над командой Зеленского. И теперь интересно, подтвердит ли своё покровительство Берлин. Учитывая, что к тому же у братьев-боксёров, судя по всему, немецкое гражданство было давно. И отказываться от припрятанных до срока паспортов они явно не собирались.

Конечно, можно говорить и о том, что киевская клика готовит себе запасной аэродром на случай быстрой эвакуации. А Лондон уже даже по формальным обстоятельствам не имеет морального права лишить своей защиты уже собственных новоиспечённых граждан. Ведь в запасе у наших «западных партнёров» наверняка есть проекты типа создания, в случае краха режима, на берегах Темзы украинского правительства в изгнании. И паспорта с «двуспальным английским лёвою» упростят обоснование в Туманном Альбионе такого кабинета для попыток давить на новую Украину. Характерно, что прежде, во времена империи, гражданство предоставлялось в колониях головке местной туземной администрации. И, видимо, традиции эти в Лондоне чтут.

Вариантов хватает. И перед Верховной радой Зеленский отчитываться в своих грехах не намерен.