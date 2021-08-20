Койоты-наркоманы нападают на людей после разграбления закладок

В Канаде участились случаи нападения диких койотов на людей. Специалисты отмечают: это происходит из-за того, что койоты, оказавшись в городской черте, начинают искать пропитание, но вместо этого находят тайники с наркотиками. Об этом сообщает OutDoorLife.

Известно о 30 подобных случаях, когда агрессивные койоты под воздействием неизвестного вещества набрасывались на людей. Представители местных властей отметили, что в некоторых ситуациях диких животных получалось отлавливать и убивать.

Чаще всего такие инциденты происходят в Ванкувере, где местные жители сами скармливают наркотики койотам.

Ранее стало известно, что до конца августа в правительство для получения отзыва поступит инициатива о применении «человеческих» лекарств для лечения животных. Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, если закон будет одобрен, ветеринарам проще будет использовать препараты.