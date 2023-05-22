Когда окончательно распустят ООН Индия явно претендует на кресло постоянного члена Совбеза ООН

Фото: un.org

Побывавший в «объятьях» G7 индийский премьер-министр Нарендра Моди заявил о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций. По его мнению, ее структуры не соответствуют характеру изменившегося мира.

Слишком много стран хотят стать постоянным членами Совбеза

Собственно, индийский интерес хорошо понятен. Ныне Индия — самая населенная страна земного шара с динамично растущей экономикой, становящаяся все более инвестиционно привлекательной. Она давно рассматривается в качестве державы, достойной войти в сонм особо избранных великих держав. Однако на этот счет существует целый список различных но.

Прежде всего, непонятно, как такой шаг технически осуществить. Прецедентов за почти 80 лет истории ООН не было. За исключением замены представителя Тайваня (читай — Гоминдана) в Совбезе на делегата континентального Китая. Но тогда речь шла о замене «маленького Китая» на большой, общепризнанный к тому моменту. Как говорится, от такой перестановки сумма не изменилась.

Потому-то просто так ввести Индию в Совбез ООН нельзя. Ведь среди возможных кандидатов на такое геополитическое повышение статуса многие региональные великие державы, претендующие на то, чтобы на постоянной основе представлять интерес как бы исторически обойденных континентов. Так, ЮАР хоть завтра готова представлять в Совбезе Африку. Египет и Саудовская Аравия уверены, что постоянное место необходимо разветвленному арабскому миру. Латинскую Америку готовы символизировать в небоскребе в Нью-Йорке Бразилия и Аргентина.

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А ведь есть еще экономически мощные Германия и Япония. Тут, правда, есть морально-историческая проблема: ООН и была создана как памятник победы над милитаристскими режимами этих стран. И само вступление для них в организацию долгие годы было затруднено.

Существует даже идея предоставить вожделенный статус в Совбезе Европейскому союзу. Но тут для ЕС кроется серьезная ловушка: ЕС намекнули, что могут принять при условии, что постоянных мест лишатся Франция и Великобритания. Не просто так, видимо, Лондон покинул ЕС.

В расколотом мире каждый видит реформы ООН по-своему

Иными словами, заявление Моди поднимает в очередной раз сложнейшую проблему. О возможных реформах ООН говорят давно и часто. Вот только во все более расколотом мире разные стороны видят эти реформы по-своему. Особенно сейчас, когда подогреваемая украинскими событиями антироссийская торсида требует вообще исключить России не только из Совбеза, но даже из ООН. Тут, правда, как всегда проявилось западное двоемыслие. Когда надо было взыскать советские долги, то Россия признавалась стопроцентной преемницей СССР, а потом вдруг возникли сомнения в законности такого признания.

Американцы надеются, что в результате реформ они смогут окончательно автоматически контролировать ООН чрез свою «машину для голосования», как это было в пятидесятые годы. Их оппоненты вообще ставят вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в реально нейтральную страну.

Как может быть изменен устав ООН

Однако сейчас при действующем Уставе ООН никакие изменения не могут произойти без согласия постоянных членов Совбеза, имеющих право вето и на проведение любых структурных изменений. А при нынешних политических раскладах достигнуть общего консенсуса крайне трудно. Тем более что все понимают: только начни реформирование пока устойчивой системы — и все может закончиться полным кризисом организации. Стоит ли такая игра свеч?