КНР освободит часть импорта из США от дополнительных пошлин

https://static.news.ru/photo/d9eeb458-941d-11ea-876a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yufangping/Global Look Press

Правительство Китая освободит 19 мая часть товаров из Соединённых Штатов от дополнительных импортных пошлин. В данный список входит 79 позиций, говорится заявлении Минфина КНР.

Вторая часть товаров с 19 мая 2020 года по 19 мая 2021 года не будет облагаться дополнительными пошлинами, — указывается в сообщении.

Обозначенные позиции охватывают, в частности, поликристаллический кремний, некоторые радиоактивные элементы, изотопы и их соединения, редкоземельные металлы, генераторы, никель-кадмиевые аккумуляторы, медицинские дезинфицирующие средства, рекомбинантный человеческий инсулин, титан, навигационные радиолокаторы и РЛС, бортовые самописцы и другие товары.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп рассматривает повышение пошлин на товары из Китая как «наказание» КНР и компенсацию за распространение коронавирусной инфекции в мире.