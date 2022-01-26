Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея в четверг, 27 января, в очередной раз запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Запуск военного снаряда подтвердили южнокорейские военные. а также их коллеги в Японии, сообщает Yonhap.

Подробности о снаряде и возможных повреждениях от него не сообщаются . По данным японского издания Kyodo, запуск последовал за серией ракетных испытаний, которые КНДР провела в этом месяце. Позже стало известно, что выпущенная Северной Кореей ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. По предварительным данным, были запущены два снаряда — баллистические ракеты малой дальности.

18 января Северная Корея объявила о проведении испытаний запуска тактических управляемых ракет. Были запущены две ракеты, которые точно поразили цель.

Накануне Северная Корея произвела запуски двух крылатых ракет в направлении Восточного моря. Пуски осуществлялись с восточного побережья КНДР.

Ранее сообщалось, что продолжение ракетных испытаний Северной Кореи вызывает все большее беспокойство ООН. Подобной активности в этой сфере не наблюдалось уже давно. Об этом заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.