КНДР произвела запуск неопознанного снаряда

Пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря произвела КНДР. Об этом сообщил Объединённый комитет начальников штабов Республики Корея, данные приводит РИА Новости. Это уже девятое испытание вооружений Северной Кореи с начала 2022 года.

Северная Корея пустила в направлении Японского моря неизвестный снаряд, — сообщили журналистам в комитете.

В настоящее время анализируются данные о скорости и дальности полёта.

Ранее 5 и 11 января КНДР провела испытания гиперзвуковых ракет. 14 января она запустила две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного стартового комплекса. 17 и 27 января в стране были проведены испытания тактических управляемых ракет малой дальности.

Кроме того, 25 января прошёл пуск двух крылатых ракет большой дальности. Это не нарушает резолюцию Совета безопасности ООН, в отличие от испытаний баллистических ракет.

30 января Северная Корея испытала баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12». 27 февраля отмечался запуск, прошедший в рамках разработки разведывательного спутника.

Ранее в США раскрыли содержание секретного доклада ООН по КНДР. Как оказалось, в 2021 году Северная Корея продолжала развивать программу в области ядерного оружия и баллистических ракет. Кроме того, важным источником дохода для Пхеньяна были кибератаки на криптовалютные биржи.