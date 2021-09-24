Климкин рассказал, как Меркель троллила Путина

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не уйдёт из политики, поскольку она одна из немногих, кто может троллить президента России Владимира Путина. В доказательство украинский политик рассказал в Facebook один их таких случаев.

Во время нормандского саммита в Берлине в конце длинных переговоров Меркель попросила привезти пиво и поставить перед Путиным бутылку Radeberger — пиво, приготовленное возле Дрездена, где он служил в советское время в КГБ. Путин не любил троллинг, не пил пиво, но сразу перестал улыбаться, — написал Климкин.

Он выразил надежду, что после завершения своих полномочий 26 сентября 2021 года Меркель останется в строю и Киев при необходимости может попросить её поговорить с Путиным.

26 сентября в ФРГ пройдут выборы в парламент. Победившая политическая партия сможет сформировать правительство. Лидер её партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Несколько лет назад Меркель заявила о том, что нынешний её срок станет последним и она не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС. На своём посту Меркель находится с 2005 года.

До этого она выступила с последней речью перед бундестагом, рассказав о борьбе с изменением климата, терроризмом и киберпреступностью.