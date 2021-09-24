Климкин рассказал, как Меркель троллила Путина

Владимир Путин и Ангела МеркельФото: Steffen Kugler/dpa Global Look Press
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель не уйдёт из политики, поскольку она одна из немногих, кто может троллить президента России Владимира Путина. В доказательство украинский политик рассказал в Facebook один их таких случаев.
Во время нормандского саммита в Берлине в конце длинных переговоров Меркель попросила привезти пиво и поставить перед Путиным бутылку Radeberger — пиво, приготовленное возле Дрездена, где он служил в советское время в КГБ. Путин не любил троллинг, не пил пиво, но сразу перестал улыбаться, — написал Климкин.
Он выразил надежду, что после завершения своих полномочий 26 сентября 2021 года Меркель останется в строю и Киев при необходимости может попросить её поговорить с Путиным.
26 сентября в ФРГ пройдут выборы в парламент. Победившая политическая партия сможет сформировать правительство. Лидер её партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Несколько лет назад Меркель заявила о том, что нынешний её срок станет последним и она не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства от ХДС/ХСС. На своём посту Меркель находится с 2005 года.
До этого она выступила с последней речью перед бундестагом, рассказав о борьбе с изменением климата, терроризмом и киберпреступностью.