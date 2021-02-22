Климкин обиделся за фото вице-премьера Украины с Кадыровым

https://static.news.ru/photo/aaf2e82e-759d-11eb-bcbc-96000091f725_660.jpg Фото: dshmyhal/facebook.com

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «пощёчиной» совместное фото вице-премьера Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Снимок был сделан в ОАЭ на выставке IDEX 2021, которая проходит в Абу-Даби.

Уруский и Кадыров мирно идут рядом друг с другом, что вызвало на Украине большой скандал. Киев потребовал от вице-премьера объяснений, а Кадыров и вовсе раздразнил украинские власти, заявив, что чиновник выдал ему государственную тайну.

Теперь политик должен извиниться перед народом за своё недопустимое поведение, заявил Климкин, возглавлявший МИД при Порошенко. По словам бывшего министра, Украина старается всеми силами сделать так, чтобы не допустить сближения с Россией, приводит высказывание политика «Обозреватель».

И Уруский не должен был идти рядом с Кадыровым после того, как узнал его, но вице-премьер всё списал на протокол.

Когда на таком мероприятии представитель Украины оказывается рядом с такой личностью, не будем называть, и ссылается на протокол, то это выглядит как пощёчина. Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло. <...> В протоколе может быть всё что угодно, а политик несёт ответственность, он работает на страну, которая находится в войне с Российской Федерацией, — негодует Климкин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров иронично высказался о реакции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на фото, на котором рядом с Кадыровым оказался украинский вице-премьер Олег Уруский. Руководитель ЧР подчеркнул, что шумиха вокруг фотографии высосана из пальца.