Кадыров потроллил украинское правительство после реакции на фото с Уруским

https://static.news.ru/photo/cc98510a-7519-11eb-b8ee-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров иронично высказался о реакции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на фото, на котором рядом с Кадыровым оказался украинский вице-премьер Олег Уруский. Руководитель ЧР подчеркнул, что шумиха вокруг фотографии высосана из пальца.

В выставочном павильоне IDEX-2021 в Абу-Даби ко мне подошёл незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию. Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский, — написал Кадыров в Telegram.

Чеченский лидер пояснил, что этому бы не поверил ни один адекватный человек, способный трезво мыслить. К таковым, по его словам, не относятся чиновники из правительственных кабинетов на Украине. Кадыров искренне удивился скандалу, который разгорелся из-за случайного фото.

Он подчеркнул, что до этого момента не имел понятия, кто такой Уруский. А если бы знал, то не подпустил бы к себе, так как считает неприемлемым общаться и тем более пожимать руку людям, которые причастны к «бедам и страданиям собственного народа в Донбассе и в других регионах». Кадыров заметил, что для Уруского должно быть честью оказаться рядом с российской делегацией. Он призвал вице-премьера Украины распечатать снимок, повесить на почётное место и гордиться этим.

Ранее Денис Шмыгаль возмутился появлением в Сети фотографии, на которой Уруский находится рядом с Кадыровым. Украинский премьер настолько болезненно воспринял ситуацию, что публично потребовал от своего зама объяснений, писал NEWS.ru.