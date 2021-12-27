Климкин: диалог Москвы и НАТО по безопасности угрожает Киеву

Диалог между Россией и НАТО по гарантиям безопасности может поставить на паузу поставки оружия Киеву, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Он отметил, что Альянс не откажется принять Украину в состав организации, поскольку это «разрушит его природу», передаёт РИА Новости.

Такого решения (об отказе принимать Украину в Альянс. — NEWS.ru.) не будет. НАТО, приняв [такое] решение, разрушит свою природу. То, что меня тревожит, — это дискуссия, которая будет тянуться и может поставить на паузу для Украины процесс, например, поставки оружия, размещения важных элементов инфраструктуры союзников на нашей территории, всего того, что повышает нашу безопасность. А этим воспользуется Кремль, — заявил Климкин.

Он добавил, что согласие Вашингтона на переговоры с Россией о европейской безопасности — вызов для Украины, поскольку она не является членом этой дискуссии, от которой зависит будущее и, в конце концов, существование страны.

Это пока риск, но мы обязательно должны его преодолеть, — резюмировал Климкин.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия — НАТО в начале 2022 года, чтобы обсудить ситуацию на Украине. По его словам, организация готова к содержательному диалогу с Москвой.

Также Столтенберг заявил, что вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается с Россией, поскольку любая страна вправе выбирать свой путь. Однако любой диалог с РФ должен строиться на уважении основных принципов, на которых основана европейская безопасность.