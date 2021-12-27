Кличко попал впросак, спутав наступающий год

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз оказался в комичной ситуации, спутав номер наступающего года. Градоначальник украинской столицы так и не смог правильно назвать год, отмечает «Страна.ua».

На видео, где мэр пытается поздравить горожан с Новым годом, он «перебрасывается» сразу на 200 лет вперёд.

Встречаем новый, две тысячи двести двадцатый, <...> две тысячи двести <...> год, — сказал Кличко.

Журналисты не смогли пройти мимо и пошутили в комментариях, что теперь уже и не знают, какой именно год всё-таки наступает: 2220 или 2222.

Это не первый раз, когда бывший чемпион мира по боксу оказывается в подобной ситуации. Мэр постоянно путает слова, его высказывания становятся мемами и вирусами. Его самой яркой фразой называют: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать».

Буквально недавно Кличкой опять умудрился оговориться, пообещав жителям Киева в непогоду «посыпать дороги снегом». «Все службы начеку. Будем посыпать снегом, расчищать максимально быстро и днём, и ночью», — заявил киевский градоначальник.

Ранее мэр Киева, бывший боксёр-профессионал Виталий Кличко опроверг слухи о том, что он намеревался сломать ногу нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому после неудачной шутки о нём в программе «Квартал 95».