Китайский обозреватель оценил готовность ЕС к долгому конфликту на УкраинеКитайский обозреватель заявил о неготовности ЕС к затяжному конфликту на Украине
Власти Евросоюза не готовы к затяжной войне на Украине и должны задействовать все возможные каналы для предотвращения эскалации, которая теоретически может привести к ядерному конфликту. Сама Россия также не заинтересована в затяжной войне. Об этом заявил обозреватель Центрального телевидения Китая Сун Синь в статье, опубликованной на сайте телеканала.
По его словам, давление на Москву
Евросоюз, несомненно, к этому не готов, — подчёркивает автор материала.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил сроки завершения спецоперации России на Украине. Он отметил, что их будет определять президент по мере достижения поставленных задач. Представитель Кремля также уточнил, что целью России является освобождение Донбасса от нацистов, а также демилитаризация Украины, которая предполагает нейтрализацию военного потенциала, наращённого Киевом с зарубежной помощью.