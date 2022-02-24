18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Китайский обозреватель оценил готовность ЕС к долгому конфликту на Украине

Китайский обозреватель заявил о неготовности ЕС к затяжному конфликту на Украине
08:30, 25 февраля 2022
Китайский обозреватель оценил готовность ЕС к долгому конфликту на Украине Фото: mil/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Власти Евросоюза не готовы к затяжной войне на Украине и должны задействовать все возможные каналы для предотвращения эскалации, которая теоретически может привести к ядерному конфликту. Сама Россия также не заинтересована в затяжной войне. Об этом заявил обозреватель Центрального телевидения Китая Сун Синь в статье, опубликованной на сайте телеканала.

По его словам, давление на Москву не возымеет должного эффекта, поскольку санкции никогда не были способны побудить Россию изменить геополитическую стратегию. Сам же ЕС также не может допустить затяжной войны, поскольку события могут выйти из-под контроля и привести к бешеной инфляции, притоку беженцев, росту цен на энергоносители и увеличению оборонного бюджета.

Евросоюз, несомненно, к этому не готов, — подчёркивает автор материала.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил сроки завершения спецоперации России на Украине. Он отметил, что их будет определять президент по мере достижения поставленных задач. Представитель Кремля также уточнил, что целью России является освобождение Донбасса от нацистов, а также демилитаризация Украины, которая предполагает нейтрализацию военного потенциала, наращённого Киевом с зарубежной помощью.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео