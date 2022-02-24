Власти Евросоюза не готовы к затяжной войне на Украине и должны задействовать все возможные каналы для предотвращения эскалации, которая теоретически может привести к ядерному конфликту. Сама Россия также не заинтересована в затяжной войне. Об этом заявил обозреватель Центрального телевидения Китая Сун Синь в статье, опубликованной на сайте телеканала.

По его словам, давление на Москву не возымеет должного эффекта, поскольку санкции никогда не были способны побудить Россию изменить геополитическую стратегию. Сам же ЕС также не может допустить затяжной войны, поскольку события могут выйти из-под контроля и привести к бешеной инфляции, притоку беженцев, росту цен на энергоносители и увеличению оборонного бюджета.

Евросоюз, несомненно, к этому не готов, — подчёркивает автор материала.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил сроки завершения спецоперации России на Украине. Он отметил, что их будет определять президент по мере достижения поставленных задач. Представитель Кремля также уточнил, что целью России является освобождение Донбасса от нацистов, а также демилитаризация Украины, которая предполагает нейтрализацию военного потенциала, наращённого Киевом с зарубежной помощью.