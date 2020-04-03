Китайский корабль потопил вьетнамскую шхуну в Южно-Китайском море

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В Южно-Китайском море корабль береговой охраны КНР потопил вьетнамскую рыболовецкую шхуну.

Впервые в этом году китайский корабль потопил судно в нашем регионе, — цитирует ТАСС сообщение властей Вьетнама.

По словам представителя администрации вьетнамской провинции Куангнгай, инцидент произошел утром 3 апреля в акватории Парасельских островов. Отмечается, что восемь человек из экипажа затонувшего судна, а также ещё две рыбацкие лодки были задержаны. Позже всех отпустили.

Китай несколько десятилетий ведёт споры с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами по поводу территориальной принадлежности нескольких островов в Южно-Китайском море, где были обнаружены значительные запасы углеводородов.

В Восточно-Китайском море столкнулись эсминец японских Сил самообороны и китайское рыболовецкое судно. Пострадавших в инциденте не было, писал NEWS.ru.