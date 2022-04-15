Китайский эксперт предупредил Россию об опасной ловушке США

США используют Украину в противостоянии с Россией, а поставки вооружения со стороны Запада — это лишь способ обострить кризис. Такое мнение в материале для Global Times высказал китайский военный эксперт Сун Чжонпин. Он назвал Киев марионеткой Вашингтона.

Безрассудные поставки США оружия Украине не способствуют мирному урегулированию и лишь затягивают этот конфликт. <...> США и НАТО хотят заманить Россию в ловушку, втянув её в длительное кровопролитие, — говорится в статье.

По мнению эксперта, Киев является для Вашингтона не более чем марионеткой. При этом накачивание страны оружием и боеприпасами «создаёт плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны Евросоюза оперативно поставить ещё больше оружия на Украину. Политик считает, что Киев должен получить то, что ему нужно и с чем он справится.

Президент США Джо Байден также известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, Киев получит артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставки оружия на Украину для её самообороны.