Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС срочно поставить ещё оружие на Украину

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза оперативно поставить ещё оружия на Украину. Политик считает, что Киев должен получить то, что ему нужно и с чем он справится, передаёт издание Bild.

Я не различаю тяжёлое и лёгкое оружие. Украина должна получить то, что ей нужно для обороны и с чем она может справиться, — заявила политик.

Неделю назад министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уже высказалась за поставку тяжёлого вооружения Украине. Она заявила, что Киеву нужны «дополнительные военные материалы, особенно тяжёлое вооружение».

В свою очередь глава Минюста Германии Марко Бушман заявил, что поставки тяжёлого оружия на Украину не означают вступление ФРГ в войну. Ранее Берлин увеличил военные расходы на 2 млрд евро для дополнительной помощи Украине.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, Киев получит артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжит поставки оружия на Украину для самообороны.

Из-за поставок западного вооружения в страну Москва направила ноту в ряд государств, в том числе в США. Отвечая на вопрос, в какие именно страны был направлен документ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что во все.