«Время для прагматизма»: в ФРГ призвали передать Украине тяжёлое вооружение

Украина по-прежнему нуждается в военной поддержке, чтобы продолжать обороняться, и стране в первую очередь нужно тяжёлое вооружение, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок, сообщили РИА Новости. Она отметила, что оружия, поставляемого Киеву, недостаточно и настало время для креативности и прагматизма.

Украина нуждается в дальнейшей военной поддержке, чтобы быть в состоянии обороняться. Мы делаем это совместно с нашими международными партнёрами, вместе с европейскими партнёрами мы предоставляем дальнейшие миллионы. <…> Но ясно, что Украине нужны дальнейшие военные материалы, прежде всего тяжёлое вооружение, и сейчас нет времени на отговорки, сейчас настало время для креативности и прагматизма, — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее немецкое агентство Spiegel сообщило, что Украина может получить от Германии бронетранспортёры Marder, которые производились в 1970-е годы. Данные машины списаны, им требуется ремонт. Запрос на поставку БМП Киев направил в Берлин несколько дней назад.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт ранее заявила, что вооружённые силы Германии достигли предела в плане поставок оружия украинской стороне из запасов бундесвера. Немецкие военнослужащие сами должны быть в состоянии обеспечивать свою безопасность и безопасность своей страны, говорила Ламбрехт.

В апреле текущего года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса не должны делать различий между поставками на Украину оборонительных и наступательных вооружений. Столтенберг также пообещал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе обсудить в НАТО поставки на Украину тяжёлого вооружения.