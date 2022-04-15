Глава Минюста ФРГ: поставки оружия Киеву не означают вступление в войну
Полина Шестак
Полина Шестак
11:50, 16 апреля 2022
Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко БушманФото: Thomas Trutschel/imago-images.de/Global Look Press
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Министр юстиции и защиты прав потребителей Германии Марко Бушман заявил, что поставки тяжёлого оружия на Украину не означают вступление ФРГ в войну. По его мнению, Киев пользуется правом на самооборону, а значит поставки оружия являются только поддержкой, передаёт Welt am Sonntag.
Устав ООН в принципе запрещает войны, за одним исключением — оборонительной войны. Таковую ведет Украина. Таким образом, если она пользуется правом на самооборону, то поддержка посредством поставок оружия не может вести к тому, что [поставляющая оружие страна] станет воюющей стороной, — утверждает Бушман.
Ранее стало известно, что ФРГ увеличила военные расходы на 2 млрд евро для дополнительной помощи Украине. Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия Киеву. Политик при этом отметил, что эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью».