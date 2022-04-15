Глава Минюста ФРГ: поставки оружия Киеву не означают вступление в войну

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на граждан России в Афинах в ходе автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!», сообщили в Telegram-канале федеральной службы. Ранее сообщалось, что группа украинцев совершила нападение на находящихся в автомобиле россиян. В результате злоумышленники нанесли травму семилетней девочке.

По факту нападения на россиян в Греции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.149 УК РФ, ст.116 УК РФ, ч.1 ст.167 УК РФ (воспрепятствование проведению шествия или участию в...